Il dialetto protagonista a Torano notte e giorno

Stasera alle 20 a ‘Torano notte e giorno’ saranno consegnati i premi della sesta edizione del concorso di poesia dialettale ‘Sot ‘l Steda d’ Tora’n. La rassegna organizzata da Ugo Ganapini sarà condotta Emanuele Cucurnia, mentre la giuria sarà composta da Gualtiero Magnani storico del dialetto, Almavittoria Cordiviola storica del dialetto, Riccardo Forfori e Albertina Buffoni vice presidente del comitato Pro Torano. Sarà presente Daniele Canali, storico del dialetto. Come sempre il premio si rivolge ai ragazzi delle scuole carraresi e ai poeti dialettofoni, che con le loro opere parlano di un tempo non lontano. Lo scorso anno a vincere il premio dedicato alle scuole erano stati i bambini e le bambine della quinta A della scuola primaria Finelli di Avenza con la poesia ‘Divers? Divers da chi?’. Una poesia scritta di loro pugno che era molto piaciuta per il significato e per la spontaneità. Oltre al premio di poesia dialettale nel piccolo borgo ai piedi delle Apuane e in corso la manifestazione ‘Torano notte e giorno’, quest’anno dedicata ai personaggi del film ‘La fabbrica del cioccolato’, con mostre, esposizioni, vicoli e giardino aperti all’arte e il buon cibo nella piazza del paese a cura del comitato Pro Bedizzano