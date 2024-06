’Il delitto Matteotti’: il film di Vancini per celebrare la Resistenza

Giacomo Matteotti (nella foto) torna protagonista a Spazio Alberica. Dopo la presentazione di ’Muoio per te’ di Riccardo Nencini, lunedì alle 21 nello spazio del San Giacomo sarà proiettato il film ”Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini. L’evento conclude la breve rassegna su antifascismo e Resistenza con cui Spazio Alberica ha introdotto la seconda edizione della Rassegna delle Resistenze che dal 18 al 28 giugno affronterà con linguaggi diversi il tema. "Le tante Resistenze – scrivono dal circolo – che ci chiamano ad impegnarci quotidianamente, perché resistere e non rassegnarci è per noi uno stile di vita". Il film, un grandissimo esempio di film storico, nonostante abbia 40 anni, continua a essere un film granitico grazie a una ricostruzione storica da manuale, che segue con il massimo rigore gli snodi fondamentali dell’affaire Matteotti, a un ritmo incalzante da thriller politico, a un grandissimo cast di attori: Franco Nero, Vittorio De Sica, Umberto Orsini e soprattutto uno strabordante Mario Adorf, che vanta la migliore interpretazione di Mussolini.