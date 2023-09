Il degrado in strade e piazze. Fontane trascurate, troppi rifiuti

Non c’è pace per la fontana con la palla che gira di piazza Gramsci. Non bastavano le alghe e i marmi neri che hanno fatto indignare i cittadini e le forze politiche in occasione del tutto esaurito di Con-vivere, adesso la palla della fontana non gira più. Forse a causa di qualche problema idraulico la forza dell’acqua non riesce più a tenere a galla la palla di marmo, e anche stavolta l’indignazione infiamma i social. L’acqua fuoriesce dai lati ma non ha la forza di far galleggiare la palla, e con quei marmi anneriti questo straordinario monumento secondo molti "la dice lunga sulla trascuratezza che contraddistingue la città di Carrara". Lamentele non solo sul fronte della fontana di piazza Gramsci, gli occhi sono puntati anche sui numerosi rifiuti sparsi per la città e sui cumuli di sacchetti dell’immondizia abbandonati fuori dai cassonetti della differenziata, con tutta probabilità da chi non è in possesso della tessera. Tessera che si ottiene solo se si è in regola con il pagamento della Tarsu. Qualcuno si chiede se forse non sia il caso di fare un censimento e fare in modo che vengano regolarizzate le posizioni dei morosi, così da evitare che in ogni isola ecologica di Carrara si formino discariche abusive ogni due per tre, con un ulteriore costo a carico della collettività.