Il coraggio della memoria Il film sulle stragi

Ad Aulla “Il coraggio della memoria”: il docufilm di Leo Rosi per non dimenticare le stragi naziste in Lunigiana. Domani alle 10,30, con il sostegno del Comune di Aulla nella sua suggestiva cornice della Sala Tobagi, verrà proiettato il docufilm ’Il coraggio della memoria – Le stragi naziste di Fivizzano’, un’opera potente e necessaria firmata dal regista e compositore Leonardo Rosi. Il film, già presentato alla Biennale del Cinema di Venezia nel 2022, rappresenta un viaggio intenso nella memoria storica dell’Italia, ricostruendo con rigore e partecipazione gli eccidi del 1944 in Lunigiana.

La narrazione si snoda attraverso documenti inediti e testimonianze vive, fra cui spicca un’intervista al compianto giornalista d’inchiesta Franco Giustolisi, figura centrale nella ricerca storica sui crimini nazisti in Italia e autore di importanti rivelazioni su procedimenti giudiziari a lungo rimasti nell’ombra. Proprio grazie al lavoro di Giustolisi – di cui la giornalista Antonella Napoli è considerata erede morale – è stato possibile far emergere le responsabilità di undici ex ufficiali nazisti accusati di “concorso in violenza ed omicidi contro nemici” per le stragi di San Terenzo Monti, Vinca e Mommio, frazioni del comune di Fivizzano.

Alla realizzazione del docufilm ha contribuito anche Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, sostenendo un progetto che si pone l’obiettivo di trasformare la memoria storica in coscienza civile attiva. Leonardo Rosi, musicista, compositore e produttore artistico di fama internazionale, ha saputo unire la forza del linguaggio cinematografico alla profondità della ricerca storica, dando voce alle vittime e alle comunità col

Regista del docufilm, Leonardo Rosi è un artista dai mille volti: musicista, produttore, autore e compositore, ha firmato colonne sonore per cinema, fiction televisive e documentari. Dopo una carriera internazionale nella musica pop e dance — tra remix, produzioni per artisti italiani e stranieri e collaborazioni con nomi come Alex Neri, Craig Armstrong, i Massive Attack, Zucchero, Francesco Gabbani — Rosi ha portato il suo talento nel mondo dell’audiovisivo con produzioni di forte impegno civile. Tra le sue opere da regista ricordiamo anche “Marmo Bianco”, “Bugelli il giullare della Lunigiana” e “Alessandro Malaspina il navigatore”, oltre al pluripremiato “Boez – Andiamo via” prodotto per Rai 3. Vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello 2015 per la miglior colonna sonora, Rosi ha ricevuto anche la Cittadinanza Onoraria della città di Fivizzano.

La proiezione sarà dunque un’occasione non solo per ricordare uno degli episodi più tragici della nostra storia ma anche per riflettere, grazie al linguaggio del cinema, sull’importanza della memoria come strumento di giustizia e resistenza.