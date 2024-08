Il concerto della soprano Fumanti: "La mia voce, un dono per gli altri"

La voce della soprano Giorgia Fumanti, nuovamente in dono per iniziative benefiche in favore delle persone svantaggiate. Dopo il concerto di beneficienza dei giorni scorsi a Fivizzano per il Centro di socializzazione di Moncigoli, stasera un nuovo evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Aulla, alle 21 in piazza Cavour.

"Cantare nei luoghi dove sei nata è qualcosa di profondo e un momento di crescita professionale molto importante", dice Fumanti. "Insieme possiamo fare la differenza" dice l’artista per stimolare la partecipazione ad ingresso libero alle sue esibizioni il cui ricavato viene devoluto in beneficienza. Soprano del crossover classico, la Fumanti ha una carriera prestigiosa che da anni la porta a calcare i palcoscenici più ambiti, lavorando con mostri sacri della musica internazionale: dall’icona della musica classica Jose Carreras, alla leggenda del pop Michael Bolton e alla superstar della musica classica Lang Lang. Qual è stato il momento più emozionante? "In ventidue anni di lavoro, ho fatto tante cose e al tempo stesso creato una famiglia con due figlie biologiche e due adozioni. Ho fatto concerti insieme a Carreras e vissuto con lui momenti importanti ma non c’è un momento più emozionante di altri: ho inseguito il mio sogno ed è bello poter vivere della mia passione". Nonostante l’impegnativa agenda internazionale, Fumanti ha sempre dato spazio alla sua sensibilità sociale e solidale tanto da ricevere la nomina a vita di ’Ambasciatrice per la Pace’ dalla Fondazione Universale per la Pace dopo un’esibizione al Central Park di New York. In Italia da oltre due settimane rientrerà a fine mese a Montreal, in Canada, dove vive dal 2002. "Torno ad Aulla due volte l’anno a trovare mia mamma e mia sorella. In queste settimane trascorse qui ho ricevuto molti inviti che ho accettato volentieri: riuscire a usare la mia passione a scopo benefico mi tocca profondamente". Il padre, scomparso qualche anno fa, era un noto commerciante aullese: "Sono nata a Fivizzano e cresciuta ad Aulla: ho fatto le scuole elementari, medie e il liceo classico qui. Poi ho studiato giurisprudenza e canto al conservatorio di Parma". L’ultimo degli inviti nostrani stasera ad Aulla in favore della Fondazione ’Il domani dell’autismo’ e dell’Associazione ’Il volto della speranza’, cui tiene molto l’assessora Maria Grazia Tortoriello: "Cantavamo insieme nel coro parrocchiale diretto dal maestro Neri: lei mi ha visto partire da zero". Sul palco di piazza Cavour Fumanti sarà preceduta dalle esibizioni musicali canore di Valentina Marconi, Nicole Mazzanti, la scuola Cantorum parrocchiale di San Giovanni Battista di Terrarossa diretta da Elia Fiorentini, maestro accompagnatore Giuseppina La Donna.

Michela Carlotti