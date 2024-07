Il Comune compra l’area per il parcheggio

Un nuovo grande parcheggio pubblico vicino al centro storico, dove si trova la vecchia sede municipale, con verde pubblico a disposizione di abitanti e turisti. Nei giorni scorsi l’amministrazione e il consiglio comunale hanno dato il via libera all’acquisizione del terreno, e in parte di un fabbricato, dove è prevista la realizzazione della nuova area a servizio del centro: in tutto 1.171 metri quadrati di parcheggio e verde pubblico che partono di fronte alla piazza, lato monte, e coprono una vasta area attorno a cui si snodano prima via Sant’Eustachio quindi via Chiavica con l’ingresso che dovrebbe essere proprio in piazza Paolini.

La decisione ormai è presa, l’acquisto è stato inserito anche nel Documento unico di programmazione. Nasce anche da una necessità per la frazione, come rimarca l’amministrazione nella delibera con cui si approva l’acquisizione: "Nel centro storico in località Piazza vi è una grave carenza di parcheggi pubblici che rende necessario provvedere alla sua risoluzione nel rispetto delle caratteristiche storiche del borgo e in adiacenza alla piazza Sesto Paolini è presente un’area verde di proprietà privata che possiede le caratteristiche necessarie a soddisfare tale esigenza". I dettagli del progetto definitivo non ci sono ancora, dato che fino a ieri l’area era privata, ma il passo principale è fatto: il terreno sarà acquistato dal Comune per 67mila euro, con il via libera anche del revisore unico, poi si analizzerà la parte pratica.