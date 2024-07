Il Comitato suona l’allarme: "Ora risposte"

Troppo silenzio sulla situazione della discarica ex Cava Fornace e il comitato dei cittadini prova a riaccendere i riflettori, in particolare a 2 mesi dall’ennesimo consiglio comunale di Montignoso che ha approvato un atto con cui se ne chiede la chiusura dopo il cedimento di un argine interno: "Vorremmo degli aggiornamenti su atti e provvedimenti che sono stati intrapresi a. Inoltre durante quel consiglio abbiamo consegnato al sindaco e all’intero consiglio un documento, in quella sede protocollato formalmente dalla segreteria generale del Comune, sul quale ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta se non un atteggiamento nei fatti dilatorio. E ci sembra davvero assurdo che prima i politici facciano dichiarazioni di intenti, come se fossero paladini dei cittadini, poi non si risponda alle richieste che questi avanzano". Nel mirino in particolare il percolato che "anche dall’intervento del gestore in commissione Cava Fornace pare che a oltre 70 giorni dal disastro il percolato sia ancora veicolato in fognatura. E ci chiediamo perché vada ancora in fognatura visto che avrebbe dovuto essere contingente alla fase emergenziale, in attesa di mettere in sicurezza il sito. Sono stati fatti i controlli sui lavori effettuati in discarica dopo il 6 maggio? Qualcuno della Regione si è accertato della situazione e dei rischi esistenti? Chi sta monitorando l’area della discarica? Non vorremmo essere stati lasciati nuovamente da soli: ci sembra che questo silenzio intorno alla discarica di Cava Fornace sia voluto e faccia comodo. Noi invece vogliamo risposte, le pretendiamo".