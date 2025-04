Il centrodestra si compatta: "Uniti alle prossime elezioni per dare una svolta alla città"

Mentre il Partito democratico e il centro sinistra sono alle prese con fantomatici sondaggi, annunci di rimpasti di giunta che ormai sono diventati epocali, provvedimenti contro il degrado in centro che prevedono non meglio precisati patti con i cittadini, il centro destra affila le unghie e pensa alle prossime elezioni. Così in un comunicato congiunto, la coalizione del centrodestra, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati dichiara di essere "unita, coesa e determinata". "Proprio in questi giorni – si legge in una nota firmata da Marco Guidi e Massimiliano Manuel (FdI), Andrea Tosi e Filippo Frugoli (Lega), Gianenrico Spediacci e Giuseppe Bergitto (Forza Italia), Lorenzo Pascucci e Paolo Zorzato (Noi Moderati) –, circolano indiscrezioni legate a ipotetici sondaggi sul gradimento dell’attuale amministrazione.

Di fronte a questo tipo di notizie noi preferiamo restare concentrati sulla realtà e sul nostro lavoro: il nostro unico termometro è l’ascolto quotidiano dei cittadini, che da anni ci parlano di una città in grave sofferenza, ostaggio di un malgoverno che dura da troppi decenni. La coalizione del centrodestra – composta da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia e Noi Moderati – è unita, coesa e determinata a costruire una proposta politica seria, concreta e credibile per il rilancio della città Un progetto fondato su priorità precise: sicurezza, decoro urbano, manutenzione, valorizzazione del commercio locale e delle nostre tipicità, attenzione vera e concreta ai quartieri e alle frazioni, servizi efficienti, visione strategica per il rilancio turistico e culturale.

La nostra è una proposta alternativa, costruita per cambiare davvero, dando risposte dove altri da troppo tempo girano la testa. Non servono analisi astratte o operazioni di maquillage, serve cambiare passo, metodo e soprattutto visione.

Quanto alla guida di questo progetto, il candidato sarà il frutto di un confronto serio e condiviso della coalizione e con il mondo civico. Carrara merita una figura capace di rappresentare un cambiamento vero, di ascolto, concretezza, competenza e passione. Siamo convinti che solo un progetto che sappia coinvolgere anche energie nuove, civiche e radicate sul territorio possa davvero segnare una svolta epocale per la città. Vogliamo costruire un percorso inclusivo, aperto, partecipato. Con chi vive e lavora a Carrara, con chi ama questa città e desidera finalmente vederla rinascere. Carrara ha bisogno di voltare pagina. Il centrodestra è pronto, con spirito unitario e coraggio, a raccogliere questa sfida".