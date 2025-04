Il Centro Icaro in festa porta in scena il teatro

“Icaro” è ancora teatro, e venerdì offre un nuovo appuntamento della lunga kermesse proposta per celebrare i vent’anni del Centro gestito dalla Società della salute della Lunigiana. ‘Venti eventi’ il titolo della rassegna, che offre diverse proposte, con tutta la storia del Centro Icaro e la sua peculiare caratteristica di essere un struttura polivalente. Il progetto consiste in un grande evento, diffuso in venti diversi appuntamenti per tempi e tipologia, durante tutto l’anno.

Si alterneranno incontri di formazione, culturali, spettacoli, in collaborazione con associazioni, scuole e servizi del territorio.

E venerdì 11 alle 21 al Centro Icaro di Costamala, nel Comune di Licciana Nardi, è in programma lo spettacolo ‘Qui non è Hollywood’, per la regia di Nicolò Mazzoni, con in scena la compagnia ‘Al vecchio liceo’. Sul palco saliranno Barbara Buttini, Margherita Cinieri, Andrea Giambutti, Leonardo Marcelli, Nicolò Mazzoni, Luca Olivieri, Angelo Pompei, Alessandra Prota, Elena Pudda, Antonio Tondani. Una sgangherata troupe televisiva, dopo aver realizzato per anni soap opere di bassa qualità, decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale serio, che dimostri il suo vero valore. Purtroppo, il carattere e la particolarità dei soggetti coinvolti renderanno l’impresa molto ardua. Questa commedia divertente è il quarto dei venti eventi pensati per festeggiare i 20 anni di attività del Centro Icaro.