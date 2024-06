Il centro apre all’arte. Torna Vox Marmoris per un festival di musica

Vox Marmoris raddoppia per una due giorni all’insegna di musica e arte. Il 26 e 27 luglio torna il festival della ‘Successori Adolfo Corsi’ giunto alla sua settima edizione, che come sempre trasformerà il deposito di marmi di Colonnata in un palcoscenico di luci e suoni, con dj set di musica elettronica, mapping visuale e spettacoli laser che creeranno un ambiente coinvolgente e suggestivo. Vox Marmoris per questa due giorni offrirà una line-up di artisti internazionali e locali che incanteranno il pubblico con performance indimenticabili. Non solo: il festival si svolgerà in concomitanza con Carrara White trasformando la città in un epicentro di arte e musica. La metamorfosi del marmo, da materia prima delle cave a medium artistico, si riflette nel festival, che da serata di musica elettronica è diventato evento multimediale di due giorni. Il centro ospiterà conferenze, talk e installazioni artistiche, di notte l’evento si sposterà nel deposito marmi di Colonnata per una notte musicale tutta elettronica.

I protagonisti musicali di questa settima edizione saranno Daniele Baldelli, Danilo Plessow aka Mcde, Donato Dozzy, Haai, Martina Potente, Max Cooper (Live 3D A/V Show), The Quarrier e Vox Marmoris Soundsystem. Mentre gli artisti saranno Cristian Rizzuti & Julian Alvarez con ‘Amnesia’, un’installazione audio visiva che si svolgerà all’interno del laboratorio della ‘Cooperativa degli Scultori Carrara’, Ephemeral Tomorrow &O con l’installazione notturna interactive live mapping realizzata usando il touch designer. E ancora: Quayola con ‘Fighters’, una scultura algoritmica nel laboratorio Torart di Torano più video art in collaborazione con Max Cooper al museo Mudac. Coinvolte anche le gallerie d’arte con esibizioni di artisti locali (Galleria Tiresia, Galleria Civico 1 e altre in collaborazione con White Carrara). In programma anche interviste esclusive con gli artisti su arte e nuove tecnologie. Ne parleranno ‘Quayola con ‘Opere e sculture in marmo algoritmiche’, Ephemeral Tomorrow &O con ‘Installazioni interattive e touch designer e Max Cooper in ‘Collaborazioni video con Quayola’. Gli abbonamenti che garantiscono l’ingresso per entrambe le giornate di Vox Marmoris 2024 sono disponibili su Dice al prezzo di 65 euro, dove si possono anche acquistare i biglietti per un solo giorno al prezzo di 35 euro.