Il Cda rinnovato punta sulle ’figure’ interne

La presentazione del piano industriale triennale di Evam è stata anche l’occasione per presentare il nuovo organigramma della società per supportare il presidente Massimo Gelati. A partire dai due membri del Cda, Rossana Pollina e Paolo Agostini. Agostini viene dal settore bancario, un gruppo internazionale, con l’obiettivo di "dare slancio all’azienda. Dopo aver visto qualche numero ed elemento settoriale confermo che ha buone prospettive di crescita e sviluppo". Pollina è revisore legale e commercialista che opera in provincia di La Spezia ed è convinta che la nuova squadra sia "in grado di sviluppare la società, superando anche quelle criticità che ci sono come il costo delle materie prime o la siccità". Gelati ha poi presentato un organigramma aziendale che ‘promuove’ figure interne che conoscono bene la macchina aziendale: "Pietro Pennacchi, che da tempo immemorabile è al servizio dell’azienda, sarà responsabile e direttore dello stabilimento produttivo, conosce tutti i meccanismi. Sta affrontando il problema della siccità e l’ammodernamento degli impianti. La seconda è una funzione amministrativa, fondamentale, affidata a Sara Benedetti dell’ufficio amministrativo supportata dal commercialista Ermanno Cervone, consulente esterno". Manca una casella che Gelati conta di coprire al più presto, essenziale per il futuro di Evam: "Un responsabile commerciale, ruolo vacante, per sviluppare la grande distribuzione e il settore Horeca. Inoltre – ha concluso – l’azienda sarà supportata da professionisti esterni, dai membri del collegio sindacale, Vincenzo Minnici, Alberto Dell’Amico ed Elena Maestri, dal revisore unico Cesare Lattanzi e dal responsabile dell’organismo di vigilanza, Michelangelo Scatena".