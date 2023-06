Il cantiere leader mondiale

‘The Italian Sea Group’ si conferma l’azienda leader nella vendita degli yacht di grandi dimensioni. Continua l’affermazione e la crescita dell’azienda del fondatore e amministratore delegato Giovanni Costantino (nella foto) nel segmento che riguarda gli yacht da oltre 50 metri, considerati il ‘core business’ della società, leader di mercato nel mondo della nautica di lusso a livello globale. Il successo del megayacht Admiral Kensho di ben 75 metri, che è stato premiato ‘Motor-yacht dell’anno’ ai prestigiosi World Superyacht Awards 2023, e la vendita di altri tre megayacht di 70 metri, modello Admiral Gc-Force, dimostrano ulteriormente quanto sia forte e conclamato il posizionamento dei brand di ‘Tisg’ nel mercato globale dello yachting. Secondo le statistiche di settore, come riportato nel ‘SuperYacht Times’, le vendite dei sei yacht oltre i 50 metri annunciate da ‘Tisg’ nei primi cinque mesi dell’anno 2023, rappresentano il 40% del totale delle vendite comunicate dal primo gennaio al 31 maggio 2023 da tutti i cantieri del mondo che operano nel segmento di riferimento. "I dati delle vendite di superyacht oltre i 50 metri relative ai primi cinque mesi dell’anno - ha commentato Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group - ci posizionano in cima alla classifica mondiale; un traguardo che dimostra la sempre crescente fiducia che broker e armatori di tutto il mondo ripongono nella nostra azienda. Questi risultati rappresentano il riconoscimento delle nostre competenze, della nostra passione e dell’unicità dei nostri yacht, frutto dell’estrema attenzione ad ogni singolo dettaglio nel processo di produzione".