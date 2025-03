Il cantiere del cimitero verso la chiusura

E’ prossima la conclusione dei lavori per la realizzazione del cimitero di Bibola-Vecchietto nonostante tre mesi di pioggia che hanno rallentato il cantiere. "Le opere sono iniziate l’11 novembre con un cronoprogramma che ne definiva il termine in 45 giorni naturali e consecutivi. L’avanzamento – spiega il sindaco Roberto Valettini – ha però subito ritardi a causa delle numerose giornate di pioggia". E sono state 40 secondo gli uffici tecnici del Comune di Aulla ms, precisano, lo stop forzato dei lavori non ha interdetto la fuibilità del camposanto. L’ultimazione delle opere è ipotizzata entro metà aprile. Sono già state realizzate le opere di fondazione e di regimazione delle acque, le strutture portanti dei nuovi loculari. Restano da ultimare le pennellature, la rasatura esterna, la predisposizione dell’impianto elettrico e alcune opere esterne come il muretto di recinzione.

Il progetto prevede la risoluzione delle criticità legate ad un precedente crollo strutturale e la realizzazione di nuovi loculari che aumenteranno le attuali disponibilità del cimitero, portandole da circa 90 a 105 posti. "La scelta della struttura prefabbricata – spiega il sindaco – risponde a criteri qualitativi e di sicurezza, conciliati con ragioni economiche e di tempistiche di realizzazione". La spesa totale per le opere è di 190 mila euro ed è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con esclusivi interessi di ammortamento. Terminata la realizzazione della struttura, inizierà la fase di traslazione delle salme. "Una fase non banale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Giovannoni – che procederà necessariamente in accordo con l’azienda Usl e tutti i soggetti competenti".