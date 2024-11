’Il cammino della castagna’. Una passeggiata nella tradizione

Il borgo di Regnano, nel comune di Casola in Lunigiana, non si ferma mai, specialmente in autunno: il paese diventa dunque il Borgo della Castagna, permettendo, grazie alla Compagnia del Guiterno, sempre attivissima, di fare un’esperienza in quel mondo fatto di tradizione e cultura legata a un prodotto fondamentale per la Lunigiana.

Domani e domenica 17 dalle 10,30 alle 15,30, sarà possibile intraprendere ’Il cammino della castagna’, una passeggiata nel borgo per conoscere la raccolta di castagne nella ‘selva’ e scoprire il ‘seccatoio’ acceso che con il suo fumo sta essiccando le castagne, per poter essere poi macinate nel mulino di pietra. L’esperienza continua con il pranzo dedicato alla scoperta di piatti come i ‘cian’, le tagliatelle e i dolci, tutto a base di farina di castagne, o la polenta, un antico e povero piatto della montagna che si consuma come piatto unico con fegatini, baccalà o ricotta.

Non mancherà la tappa da Fabio, per conoscere il rito della panificazione della Marocca di Casola, l’antico pane di castagne cotto a legna con lievitazione naturale. Un prodotto da salvare, tanto che è diventato Presidio dello Slow Food. Infine la Compagnia del Guiterno si impegnerà nella rievocazione della ‘battitura’ delle castagne, per liberarle dalla buccia (la ‘pula’) prima di portarle al mulino.

Un’esperienza inaspettata sarà occasione per riflettere sul ruolo della castagna nell’economia rurale di montagna. L’evento è gratuito e si attiva con un minimo di 10 e un massimo di 25 iscritti. Per informazioni e iscrizioni: 348 3240216.

A.B.