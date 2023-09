Il calcio della salute... cammina. Prova pratica con Uisp e Opa

Ci sono sport che fanno rima con salute. Tra questi, a pieno titolo, sta entrando il "Calcio Camminato" che è stato promosso al campo scuola di Massa attraverso un riuscito connubio tra l’Aicca (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti) Toscana, l’Ospedale Pediatrico Apuano e la Uisp di Massa. Questa nuova specialità, che sta prendendo piede, ha come finalità principale quella di fare sport preservando la sicurezza e la salute dei praticanti. Rientrando nei cosiddetti "walking sport", il Calcio Camminato ha due regole tassative: il divieto di correre e il divieto di contatto. La palla, inoltre, deve rimanere bassa, non superare il bacino. Un diverso modo di fare sport che consente anche a chi ha problemi cardiaci, muscolari ed altro di poter "camminare" una sana partita tra amici. Molti altri i benefici generali per la salute con effetti positivi per equilibrio posturale, pressione sanguigna, colesterolo, densità delle ossa, attività aerobica e ossidazione dei grassi. Da non sottovalutare, poi, l’aspetto psicologico e di conseguenza quello legato alla qualità della vita.

Una volta spiegate le regole del gioco, l’evento è proseguito con una dimostrazione pratica: un quadrangolare a cui hanno partecipato le squadre Ingegneri Biocardiolab dell’Opa (vincitrice del torneo), Lucca Calcio Camminato, Infermieri dell’Opa e Aicca. Il presidente della Uisp di Massa Giorgio Berti, entusiasta dell’iniziativa, ha fatto da padrone di casa e anche da speaker. L’assessore allo sport Roberto Acerbo ha dato il calcio d’inizio al quadrangolare. Erano presenti il cardiologo Luigi Festa, presidente dell’Aicca Toscana, il consigliere comunale Gianbattista Ronchieri e il presidente della Uisp di Prato Maurizio Vannelli. Chiara Ceccotti, vice presidentessa Aicca, ha avuto un ruolo importante nell’organizzazione così come Massimo Salvucci che ha fatto da arbitro. Alla fine grande festa per i tanti partecipanti e spettatori. Dopo la premazione, con medaglie e trofei per le squadre oltre a un simpatico gadget offerti da Uisp Massa, la serata è proseguita con una cena conviviale.

Gianluca Bondielli