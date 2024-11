Il buono della terra nel piatto

L’azienda agricola Il Gradile di Mulazzo è condotta da Alessandro Ferdani e Tania motivati dal forte amore per gli animali e per la loro terra. L’azienda ha preso il via nel 2012 quando Alessandro ha deciso di giocarsi il futuro con la terra e con la sua passione per gli animali che osservava sin da bambino sotto lo sguardo attento del nonno che gli insegnava a mungere le mucche e le pecore. Questo "imprinting" è rimasto un nervo scoperto e dopo il liceo Alessandro ha scelto di investire nell’agricoltura e nell’allevamento. Così ha acquistato le prime pecore, fino a a comporre un vero gregge. La ricetta creativa del testarolo? Non è ancora stata pensata.