Il borgo di Filetto apre il mese dedicato alla castagna. Tutte le domeniche in piazza caldarroste e specialità

Sta per cominciare ottobre e Filetto si prepara a ospitare la tradizionale castagnata. Il suggestivo borgo del Comune di Villafranca è stato addobbato con i tipici colori dell’autunno ed è pronto ad accogliere i visitatori. La castagnata, come ogni anno, inizierà domani e andrà avanti per tutte le domeniche del mese di ottobre. Chi parteciperà alla festa, organizzata dall’Anspi, in collaborazione con il Comune di Villafranca, potrà assaggiare tutte le specialità legate al caratteristico frutto autunnale: dalle caldarroste, cotte sul fuoco in piazza del Pozzo dai volontari dell’Anspi, ma anche crepes, pattona e castagnaccio cucinati dalle signore del paese e torte dolci preparate in casa. Non solo, in piazza saranno allestiti i tradizionali testi per la cottura della torta d’erbi, tipico prodotto lunigianese.