Il 19 agosto la commemorazione dell'eccidio di San Terenzo Bardine

Firenze, 16 agosto 2024 – Lunedì 19 agosto, alle ore 9.45, verrà commemorato l'eccidio di San Terenzo Bardine, a Fivizzano: l'oratore ufficiale sarà Valdo Spini, già ministro della Repubblica e deputato della Toscana costiera e attuale presidente della Fondazione Circolo Rosselli.

Parteciperà il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Alle 9.45 ci sarà l'omaggio alla lapide del ponte del Bardine con la deposizione di una corona, seguito dalla deposizione della corona al cimitero. Dalle ore 10 ci sarà il corteo, alle 10.45 la messa, in località Valla, celebrata da Don Marino Navalesi. Alle ore 11.45 è in programma l'orazione ufficiale di Spini. L'eccidio di Bardine San Terenzo vide lo sterminio di 159 vittime di cui 54 donne e 26 bambini e bambine di tutte le età. Nel Comune di Fivizzano ci furono altre stragi, in particolare a Vinca.

“Per me – dice Valdo Spini – è un onore essere stato invitato ad una cerimonia cui vollero partecipare nel 1997 l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e nel 2019 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme col presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. I nazisti furono affiancati e aiutati dalle brigate nere della Repubblica Sociale Italiana. Proprio per rispetto delle vittime non dobbiamo dimenticare questi fatti”.