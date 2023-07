Idee chiare e rotta sul futuro I ragazzi del Nautico pronti per la navigazione

Dal mare il futuro: all’istituto ’Einaudi Fiorillo’ i campioni della maturità hanno idee chiare e vedono solo rotte e nautica per la propria professione. Così usciti con il massimo dei voti Gianluca Sarritzu e Arianna Pellistri che commenta: "Ho deciso di continuare la carriera nel mondo della nautica tentando il concorso della Marina Militare per il settore della Capitaneria di Porto".

Cento anche per Benedetta Bertolini: "Ho scelto il Nautico perché amo viaggiare e stare a bordo di navi e proseguirò gli studi all’Accademia della Marina Mercantile di Genova". Cento anche per Greta Viganego dell’indirizzo Moda e Hsiang Lombardi indirizzo Turistico.

Al Liceo Linguistico Montessori il massimo a Sara Massari, Irene Gazzo, Silvia Profetti e 100 e lode per Marta Dell’Amico, Nicole Santucci e Ludovico Vivani che commenta: "Il Liceo Linguistico mi ha dato tanto, ho trovato insegnanti molto competenti. Ho superato il test d’ingresso e tra pochi mesi inizierò Ingegneria Elettronica a Pisa". Al Liceo delle Scienze Umane 100 e lode per Carlotta Ambrosini e 100 per Giulia Visentin e Anna Luchesini. Al Liceo Classico ’Repetti’ sul podio Beatrice Caffaz, Fabio Baldelli, Alessandra Tririrò, Serena Mazzoni, Benedetta Parodi, Sara Tesconi. 100 e lode per Matilde Dell’Amico che spiega: "Il liceo classico è stato la mia “casa” per cinque anni ed uscire per l’ultima volta dalla porta d’ingresso il giorno della maturità non è stato per nulla facile. Credo che il senso di appartenenza verso questo ambiente accomuni tutti gli studenti e professori del ’Repetti’. Indubbiamente il mio percorso è stato frutto di necessari sacrifici, ma sono orgogliosa di questo perché credo che solo con l’impegno si possano ottenere frutti. Nonostante i miei studi classici, ho deciso di orientare la mia scelta universitaria in ambito scientifico: grazie al Percorso Biomedico presente nella nostra scuola è possibile ampliare anche le conoscenze di biologia. Ho provato il test di Medicina ad aprile, con un ottimo risultato, e lo rifarò a breve sperando di fare ancora meglio".

Arianna Tavarini