I sopravvissuti alle stragi in un clic. Volti del territorio nella maxi mostra

Da circa un decennio ha deciso di immortalare le storie e i volti di sopravvissuti all’Olocausto e ai massacri nazisti attraverso le sue immagini. Un impegno, quello di Luigi Toscano fotografo professionista italo-tedesco, riconosciuto in primis dall’Unesco che lo ha nominato – primo fotografo al mondo – “Artista per la Pace“.

Nato in Germania da una famiglia di origini italiane, Toscano, per portare a termine questo suo lavoro di testimonianza basato sulle immagini ha incontrato persone provenienti da tutti le nazioni del Vecchio Continente, dagli Usa e dalla Federazione Russa. Per l’importanza del suo prezioso lavoro è stato ricevuto dal presidente tedesco Karl Walter Steinmeyer a Berlino (gli ha conferito un’alta onorificenza al merito della Repubblica Federale di Germania) e da Kamala Harris vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Recentemente, a Milano, si è incontrato con Luciano Segre – nessuna parentela con la omonima senatrice – 94 anni, cugino dello scomparso e celebre scrittore Primo Levi. Luigi Toscano ha fatto poi tappa a Fivizzano, dove è stato accompagnato dalla giornalista tedesca Karen Kruger, corrispondente del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Durante la sua permanenza in Lunigiana, ha conosciuto e immortalato ben 7 sopravvissuti alle stragi nazifasciste avvenute sul territorio nel 1944. "Ho potuto incontrare e ritrarre oltre 500 persone in tutto il mondo, sfuggite alla follia nazista, per portare la loro testimonianza alle nuove generazioni – dice l’artista – Attraverso i loro volti e racconti autentici di sopravvissuti che viene evidenziata l’umanità e la forza della verità contro la crudeltà".

Da oggi prende il via una mostra fino al 21 luglio con 100 foto di Luigi Toscano, il “fotografo della Memoria“, a Civitella Val di Chiana, provincia di Arezzo. E fra le immagini esposte vi saranno anche i volti dei sopravvissuti alle stragi di Fivizzano, il Comune martire che in Italia, dopo Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema ha avuto il maggior numero di vittime innocenti.

Roberto Oligeri