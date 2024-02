I segreti di Carpanea: Matteo Soldi fra archeologia e letteratura

Un viaggio nel passato, nella storia, un’avventura gotica che ci parla anche di amore. Venerdì al le 18 nei locali del San Giacomo Spazio Alber1ca terrà la presentazione del libro di Matteo Soldi ’ I segreti di Carpanea’, edito da Ares. Lincontro, moderato dalla giornalista Cristina Lorenzi, sarà a termine del ciclo di conferenze sull’archeologia che Cristiana Barandoni ha tenuto interessando ed entusiasmando i soci del circolo. 332 pagine che fra personaggi fantastici, trame noir, una spiccata ironia conduce il lettore in un giallo ambientato nel secolo scorso. Nebbie, sangue, humor, ma anche la delicatezza dei sentimenti tengono avvinto il lettore a una trama a sfondo storico, ambientata nel basso veronese nel secolo scorso, precisamente negli anni successivi l’Unità di Italia. Mateo Soldi, fiorentino, commercialista, ha aperto il felice fronte con la narrativa pubblicando diversi romanzi di successo. Con ’Cortina di sangue’ nel 2018 ha vinto il primo premio nella sezione ’Giallo indipendente’ al Salone del libro di Torino.

Hanno la sua firm ’Don Giancarlo Setti, parroco e padre del nostro tempo’, San Paolo editore, ’Viaggio in Grecia. Sulle rome dei giganti’ Leonida editore, e ìIl tramondo del quinto sole’ con Ares editore. Ora è di nuovo ale stampe con ’I segreti di Carpanea’: una storia di briganti, di un’Italia che si aveva ancora da fare, di tesori da scoprire e della nostra identità che proviene dai romani prima e dal medioevo poi. Una ricostruzione storica attraverso una certosina ricerca di resti archeologici e dati storici che fa da sfondo alla storia di amore e delitti. A tratti anche cruenta.

La storia, una storia invernale fatta di fame, freddo e disuguaglianze, in cui l’inglese skinner, veterano si muove nella città mitica di Carpanea in cui si facevano sacrifici umani, si adorava l’idolo Appo e che per la malvagità dei suoi abitanti scompare inghiottita nel fiume Tregno.