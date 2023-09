I ragazzi dello ’Zaccagna’ a Carrara insieme 52 anni dopo

Si sono riuniti ancora una volta, a 52 anni dal diploma, i ’ragazzi’ della VB dell’istituto tecnico commerciale ’Domenico Zaccagna’. Era l’anno 1971 e quei ragazzi terminavano il loro percorso di studi per ragionieri, ma da quel giorno continuano a ritrovarsi ogni anno per ricordare quei tempi, per scambiarsi esperienze di vita, per rinverdire legami, per ricordare episodi legati a insegnanti, interrogazioni, compiti in classe e anche qualche compagno che non c’è più. Un gruppo che, grazie alla tecnologia, continua a tenersi in contatto con social e web e l’appuntamento è già per il prossimo anno. Questi i compagni di scuola presenti alla cena dopo tanti anni: Luana Berretti, Rita De Luca, Laura Lattanzi, Roberta Menconi, Maura Sodini, Clarita Perini, Anna Maria Tendola (che è stata l’organizzatrice della rimpatriata), Sergio Ceccopieri, Augusto Battistelli, Gaetano Pasciuti, Alfredo Dell’Amico, Maurizio Dominici, Paolo Todisco, Luigi Triscornia.