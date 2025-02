I ragazzi del Classico campioni di creatività

Al Montessori - Repetti il riconoscimento ‘Sp per la diffusione della cultura’. L’istituto guidato dalla dirigente Carmela Palmieri si è guadagnato il titolo al concorso di riscrittura del mito greco ‘Shelley Project’ di Lucca per l’alto numero di studenti dei tre licei (classico, linguistico e delle scienze umane), che si sono cimentati nella gara. L’iniziativa organizzata nei luoghi cari alla scrittrice inglese Mary Shelley, prevedeva che autori emergenti e studenti di scuole superiori si misurassero individualmente nella scrittura di un racconto fantastico originale, in ricordo della genesi del romanzo ‘Frankstein’ o ‘Prometeo’ di Mary Shelley. Gli allievi del Montessori Repetti sono stati ospiti della Villa Reale di Marlia in Lucchesia, A distinguersi Eleonora Figaia della quarta B del classico Repetti, premiata tra gli studenti autori dei primi cinque racconti finalisti, che verranno inseriti in una raccolta di prossima pubblicazione. Molto bravi anche gli studenti del ginnasio Repetti, che hanno partecipato alla settima edizione del concorso nazionale ‘Ve lo racconto io, il mito!’, il concorso, promosso dall’Associazione nazionale di cultura classica - delegazione antico e moderno di Roma. Nella premiazione del 5 febbraio all’Università degli Studi Roma Tre, è stato assegnato il premio del secondo posto a livello nazionale al racconto ‘Una maledizione senza fine’ delle studentesse Emma Antoniotti, Viola Bruschi e Ginevra Giannarelli della classe 2 A ginnasio. Hanno ricevuto un riconoscimento anche altri quattro racconti tra quelli scritti dagli studenti, che insieme al racconto premiato saranno prossimamente pubblicati. Si tratta di ‘Sogno o realtà’ di Nicole Mei della 1 A ginnasio, ‘Bellerofonte e la Chimera’ di Nicola Cantiello della 1 B ginnasio, ‘La nuova Danae’ di Anna Iacopetti della 2 A ginnasio e ‘Amore cieco di Nina Centofanti, Giulia Faggioni, Sole Fatigante e Sofia Orsolino della classe 2 B ginnasio. La dirigente Carmela Palmieri si congratula con docenti e studenti dell’istituto per l’impegno dimostrato.