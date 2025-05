I profumi della Primavera. Festa dei fiori in centro: "Spettacolo della Natura"

Sabato i colori e i profumi della primavera invaderanno piazza Alberica e piazzetta delle Erbe con l’arrivo della ‘Festa dei fiori’, di scena il giorno prima della Festa della mamma. La manifestazione era stata rinviata per osservare il lutto nazionale per le esequie di Papa Francesco. Per tutto il giorno in piazza Alberica ci sarà il mercato delle fioriture di stagione allestito da Coldiretti con fiori, piante aromatiche e da orto, miele e i suoi derivati, mentre al civico 11 sarà protagonista l’arte con uno spazio dedicato a installazioni, quadri e mosaici. Si tratta del laboratorio ‘Riciclassemblarte’, che proporrà l’esposizione di lampade di Luca Giannotti. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 si svolgerà invece il workshop di mosaico ‘Muro delle rose’ a cura di Suzanne Spahi.

Alla manifestazione partecipa anche l’Accademia delle belle arti che dalle 8,30 alle 12,30 aprirà le porte di palazzo del Principe per una visita speciale. Piazza delle Erbe ospita dalle 8 alle 13 il mercatino dei prodotti biologici e tipici in collaborazione con l’associazione Crisoperla, e partire dalle 9 si svolgeranno una serie di incontri con i produttori agricoli su fiori e agricoltura biologica. Gran finale alle 17 al palco della Musica di piazza d’Armi con l’esibizione della scuola di Musica comunale.

"Sono certa che anche quest’anno la Festa dei fiori ci restituirà un bellissimo colpo d’occhio del nostro centro storico – dice l’assessore al Commercio Lara Benfatto – . Sarà un modo per celebrare l’arrivo della primavera grazie ai colori non solo delle piante, ma anche delle opere d’arte che saranno esposte. Tutto ciò sarà possibile grazie a un ottimo gioco di squadra che coinvolge il Comune, Coldiretti e l’associazione Crisoperla assieme a tanti commercianti del centro che sono certa sapranno dare il proprio contributo per rendere Carrara ancora più bella". "Dopo il rinvio di due settimane fa siamo felici di essere riusciti a riproporre subito questo evento tanto atteso da tutta la città" aggiunge la consigliera comunale Letizia Carusi.