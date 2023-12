I Profumi del marmo argomento di tesi

Una tesi di laurea sulla maison ‘I profumi del marmo’ della carrarese Sara Vannucci. La discuterà il 6 dicembre alla facoltà di Economia e commercio di Pisa Greta Fabbricotti di Pontedera. Il brand dei profumi dedicati ai marmi delle Apuane, tutti rigorosamente con il tappo di pietra naturale a cui è dedicata l’essenza, con questa giovane laureanda diventano una materia di studio analitico. La tesi si intitola ‘Lo sviluppo di un’idea progettuale. Caso pratico: i Profumi del Marmo’ e vede come relatore il docente Marco Giannini. Greta dopo essersi diplomata in ragioneria a Pontedera ha conseguito la laurea triennale in Libera professione all’università di Pisa, e adesso si appresta a laurearsi in Strategia e governo delle aziende al dipartimento di economia di Pisa. "In questo percorso il relatore è stato il professor Marco Giannini, che avevo già conosciuto durante il mio percorso di studi – racconta la laureanda –. Al contrario Sara Vannucci l’ho conosciuta per puro caso, tramite i miei genitori. Ho preso contatto con Sara, che fin dall’inizio si è dimostrata entusiasta e disponibile, la quale mi ha fornito tutte le informazioni necessarie a sviluppare il caso. È stato interessante ascoltare e capire come da sola e con determinazione sia riuscita a trasformare una semplice idea in un business di successo – conclude Greta –, nonostante gli ostacoli che ha incontrato. La forza di volontà assieme alla creatività sono le cose che più la caratterizzano. Ciò che Sara mi ha ripetuto spesso durante i suoi racconti è ’ai problemi c’è sempre una soluzione’". "Sono molto felice dell’invito di Greta e del docente Giannini – commenta Vannucci –, perché una tesi sui Profumi del marmo e sulla mia persona penso sia una cosa che non capita tutti i giorni".

Alessandra Poggi