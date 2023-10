I piccoli negozi per fare turismo ’Reclutamento’ degli operatori e i borghi avranno infopoint

Il turismo in Lunigiana si fa anche nelle attività commerciali. Se è difficile avere punti di informazione aperti tutto l’anno in grado di offrire materiale cartaceo o informazioni a chi arriva in Lunigiana, meglio coinvolgere le attività commerciali con un nuovo progetto, quello degli Iat diffusi, idea lanciata dall’Ambito turistico della Lunigiana e da Lunigiana World, che tanto si prodiga per far conoscere il nostro territorio. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle attività commerciali dei piccoli borghi, con l’obiettivo di creare una rete diffusa di infopoint turistici che possano coprire anche le zone più nascoste e non abbastanza valorizzate della Lunigiana.

Il progetto è diretto alle attività commerciali come bar, edicole, tabacchi, alimentari e cooperative di comunità che vogliano partecipare alla promozione turistica del territorio. Il motivo della proposta si lega alle ancora limitate risorse economiche destinate all’apertura ex-novo di uffici Iat su tutto il territorio, perciò l’obiettivo è quello di valorizzare le realtà già esistenti che restano i cuori pulsanti della collettività, spesso con aperture garantite durante i week-end e nei giorni festivi. Le attività, tra l’altro, sono importante punto di aggregazione sociale e scambio di informazioni tra le persone del territorio, si rivelano quindi il luogo ottimale dove predisporre gli Iat diffusi. Il progetto avrà un doppio vantaggio, per il territorio e per tutte quelle attività che decideranno di aderire.

Il beneficio principale per il territorio sarà la promozione dei piccoli borghi in tutta la Lunigiana grazie alla segnalazione degli infopoint appoggiati alle attività commerciali, promossi su internet e attraverso apposita cartellonistica, loro stessi riceveranno visibilità di ritorno dalla promozione degli Iat diffusi. Si darà quindi il via a un percorso a lungo termine per predisporre il territorio all’arrivo dei turisti. Grazie alla campagna di comunicazione attraverso internet, i turisti, sapendo dove trovare i punti informativi dove reperire informazioni e materiale cartaceo, saranno indirizzati a visitare i piccoli borghi e le sedi della nuova rete di Iat diffusi nelle attività commerciali. Il principale vantaggio per le attività commerciali coinvolte nel progetto risiede nell’alta probabilità che i turisti, una volta entrati nelle attività alla ricerca di informazioni e materiale cartaceo di promozione turistica, decidano di acquistare i prodotti in vendita. Ulteriori vantaggi per le attività commerciali saranno la visibilità guadagnata grazie al riconoscimento ufficiale di partecipazione al progetto rete di Iat diffusi e la possibilità di conoscere altri gestori su tutto il territorio della Lunigiana.