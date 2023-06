I mille volti di Paolo Pratali In un libro il poliedrico racconto

Si intitola ‘Il sogno del tempo…’ il libro dell’artista Paolo Pratali edito da ‘Atelie7 gruppostromboli’ con il patrocinio del museo Ugo Guidi di Forte, che raccoglie quarant’anni di opere dell’ex docente d’arte. Il libro racconta gli episodi principali della ricerca artistica di Pratali, iniziata nel 1983: 52 pagine a colori in carta patinata con circa 200 immagini tra pitture, sculture, gesti concettuali e riflessioni informali e razionali. Nel libro monografico ’Il sogno del tempo’ l’autore racconta il viaggio interiore attraverso una rilettura intensa, con testi curati da numerosi amici Simone Caffaz, Giuseppe Benelli, i poeti Luigi Fontanella, Umberto Piersanti, Vito Riviello, Gianni Toti, Mario Lunetta, Luana Tognoni, lo storico dell’arte Giorgio Di Genova, il ricercatore Davide Lambruschi, ma anche Yoshin Ogata, Chiara Grassi, Andrea Fagioli, Miguel Ausili, Giorgio Bolgioni, Piero Scandura, Paolo Perfetti, Mariella Menichini, Anna Maria Borghini, Romano Bavastro, Nadia Cavazzini, lo chef vincitore del Bancarella Cucina Alessandro Morelli e Akio Takemoto. Ognuno ha raccontato un episodio di una vita costruita come un set televisivo e dove si intrecciano i quattro mondi di Paolo Pratali: la bottega del padre Piero, la scuola come luogo di acquisto didattico e poi come spazio in cui lui ha esercitato il gesto culturale, la televisione dove ha imparato prima a fare il reporter poi il videomaker, l’arte, la curiosità immaginaria e la capacità organizzativa di saper dare le gambe ad una ricerca spesso istintiva. Pratali ha dedicato questo volume alla sorella Patrizia, che da due anni lo cura con un grande amore, a Carlo Vaira (grafic design che ha curato l’impaginazione) e a Paolo Alberti uno dei suoi più importanti allievi.