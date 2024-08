I Legend traslocano Oltrefoce: "A Carrara mancano le strutture"

I Carrara Basket Legends giocheranno il prossimo campionato di divisione regionale 1 al palazzetto dello sport di Massa. Un po’ per mancanza di spazi, un po’ per l’avvio di un progetto più vasto che dal prossimo anno li vedrà insieme alla Pallacanestro Massa, i gialloviola del presidente Giorgio Benfatto traslocano oltre Foce e compiono il primo passo verso una collaborazione con la società massese. "Se tutto va bene, diventeremo una realtà unica e noi, come Legends, rimarremo nel territorio come società satellite che si occuperà di minibasket – spiega il ds Giovanni Pennucci – parallelamente collaboreremo anche con società liguri del Golfo dei Poeti, dell’Arcola e del Lerici. Già da questo anno le squadre under 19 gold e under 17 gold liguri giocheranno come Legends per partecipare al campionato in Toscana. La collaborazione tra una squadra di basket carrarese e una massese non è una novità, era già stata realizzata dall’Audax (era la stagione 2005-2006 e Audax Carrara e Pallacanestro Massa fecero giocare insieme i loro ragazzi in una squadra che disputò l’under 21 di eccellenza), ma quella attuale è sintomatica di due cose. La prima è la crisi delle strutture sportive carraresi con la cronica mancanza di spazi, così che il trasloco a Massa risolve alla radice tanti problemi. La seconda invece è la conferma della impossibilità di ogni collaborazione tra le tre società che stanno al di qua della Foce. Così, dopo dieci campionati giocati sempre alla Dogali (quello del 2019-2020 è stato sospeso per covid, quello 2020-2021 non è stato disputato sempre per la pandemia) i Legends lasciano il campo che li ha visti nascere. ma.mu.