I gioielli dell’Alberghiero. Apre il ristorante didattico

Immancabile e imperdibile, torna uno dei format educativi e ‘promozionali’ più amati nel panorama scolastico apuano: il Ristorante Didattico dell’alberghiero Minuto di Marina di Massa. E’ pronto a partire per circa due settimane, dal 25 marzo al 4 aprile, all’interno del laboratorio MasterLab Minuto, per stupire il palato di chi parteciperà oltre a mettere in mostra, e alla prova, gli studenti in tutti gli aspetti che riguardano l’hotellerie e la ricettività, dall’accoglienza fino al servizio in sala per passare dalla preparazione dei piatti in cucina.

"Un luogo dove la passione per la cucina e l’ospitalità si uniscono all’educazione e alla formazione professionale. Il nostro ristorante è gestito da studenti che, animati da grande passione, mettono in pratica le loro conoscenze teoriche e sviluppano competenze pratiche fondamentali per il loro futuro lavorativo. Si tratta di un progetto ambizioso e di grande valenza didattica e formativa che da sempre arricchisce la nostra identità e l’offerta formativa" spiegano dall’istituto entrando nel merito della ‘mission’:

"Il ristorante didattico nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti un’opportunità unica di apprendimento esperienziale che permetta loro di confrontarsi con tutte le sfide della gestione di un vero ristorante, dall’accoglienza al servizio in sala, dalla ideazione e preparazione dei piatti alla cura dei dettagli. Il team del ristorante didattico è composto da studenti di diverse specializzazioni: cuochi, pasticceri, camerieri e addetti all’accoglienza turistica. Tale attività permette agli studenti di tutte le specializzazioni di vivere un’esperienza formativa di lavoro di squadra nella quale è possibile prendere coscienza della struttura organizzativa presente in un team, della pianificazione del lavoro funzionale al servizio e della necessità del coordinamento tra le diverse figure professionali che operano in sala, in cucina e nel settore dell’accoglienza.

Il rapporto diretto con il cliente rappresenta per gli studenti un’occasione preziosa di acquisizione di esperienza formativa. Obiettivo primario è formare giovani in grado di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro, avendo ampiamente appreso le procedure operative, imparato ad affrontare le criticità relazionali affinando le proprie doti umane".

Le prenotazioni avvengono telefonando al numero 0585 251110 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Da non perdere anche l’edizione Brunch al Minuto a cura degli studenti del Corso per adulti: sabato 29 marzo dalle 11 alle 13 al Laboratorio MasterLab.