I colori poetici di Carlo Rivieri in una mostra a Palazzo Vescovile

Inaugura domani alle 18 nelle sale di palazzo Vescovile, la mosra di Carlo Rivieri. Fino a domenica sarà possibile ammirare le opere del pittore, caratterizzate da un’alternanza armonica di colori brillanti e raccordi visivi poetici.

Opere conosciute al pubblico italiano e internazionale per la profonda capacità di lettura del sensibile e esperienziale che tramite la sua esperienza maturata artisticamente negli anni porta a compimento con questa esposizione. Creazioni colme di suggestioni oniriche e capaci di un gesto libero, sentito e reale attraverso accesi cromatismi a supporto di un messaggio di conciliazione e speranza, spesso realizzato a olio e tempera su tecnica mista. Il pensiero di Rivieri non trascura la libera volontà di espressione e un’acuta sensibilità, come sottolinea la direttrice del Museo Mug 2 Clara Mallegni e il curatore della mostra Vittorio Guidi. "Il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi – si legge nella presentazione – ha già avuto il piacere di ospitare nel giugno 2019, come 152° mostra, un’esposizione di Carlo Rivieri in cui si evidenziavano i profondi valori morali e religiosi che Carlo riesce ad esprimere, nonostante le sue difficoltà a relazionarsi con altri. Il colore è emanazione di un senso profondo di ispirazione religiosa e seppur guidato da un rapporto coi colori – continua la presentazione della mostra – , che riesce sempre a dominare, spesso si introducono nelle opere richiami ad una figurazione trasognata e simbolica".

Il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi e il Museo solidale di Massa nasce dalla collaborazione con l’Associazione Onlus “Un Cuore un Mondo” per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici. Il presidente della Onlus “Un Cuore, un Mondo” è Mario Locatelli.