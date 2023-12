I centri di socializzazione regalano i loro quadri ai reparti di oncologia

I quadri realizzati nei Centri di socializzazione saranno donati ai reparti di Oncologia. E’ nato quasi per caso il legame tra i ragazzi, i pazienti oncologici e lo staff che opera nei reparti degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano, ma si sta trasformando in qualcosa di concreto. I ragazzi dei Centri di socializzazione di Caprio, Moncigoli e Quercia e del centro Eduplay di Bagnone, tutti gestiti dalla Sds Lunigiana, hanno realizzato dei quadri un po’ particolari, colorati e fantasiosi, realizzati con i fili, dal valore altamente simbolico. Martedì ragazzi e operatori saranno ospiti in delegazione all’ospedale di Pontremoli poi il 22 dicembre a Fivizzano, per portare le proprie opere in dono e vederle finalmente appese. I Centri lavorano sempre in stretta sinergia, e vogliono creare costantemente un legame col territorio e la realtà lunigianese.

Il legame è nato durante un incontro dedicato alle cure palliative, quando medici e infermieri avevano visto i lavori realizzati dai ragazzi dei Centri e avevano chiesto di poterne avere alcuni. Si sono quindi create amicizie, collaborazioni, sinergie e conoscenze. "I centri partecipano in rete – commenta il direttore della Sds Marco Formato –, progetti simili fanno parte della pianificazione annuale delle loro attività. L’obiettivo è il mantenimento delle capacità dei singoli e della loro buona qualità della vita, ma anche l’integrazione e il far parte della comunità territoriale".