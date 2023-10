I Cardiochirughi dell'Opa di Massa Donano una Seconda Vita al Piccolo Nathan

Il piccolo Nathan ha appena due anni. Da poco ha imparato a muovere i primi passi e adesso dovrà ricominciare tutto da capo. Perché sin dalla nascita è affetto da una gravissima cardiopatia congenita e solo questa estate ha potuto raggiungere dal Camerun l’ospedale del cuore di Massa dove è stato operato con successo dalle abilissime mani del team specialistico del Pasquinucci, guidato dal dottor Vitali Pak. L’intervento di cardio chirurgia complessa, delicatissimo, è stato realizzato a giugno, Nathan (nella foto) è ancora sotto osservazione e controllo, in una fase di ‘follow up’, da parte degli specialisti della Fondazione Monasterio. E’ quindi ospitato in una delle casette di accoglienza sulla collina di Montepepe, gestite dai volontari dell’associazione ‘Un cuore un mondo’. Il piccolo deve ‘reimparare’ a camminare perché dopo un’operazione così complessa a soli due anni c’è da rimettersi in piedi e fare di nuovo i primi passi.

E’ una rete umanitaria quella che ha permesso di salvare Nathan, una collaborazione internazionale che ha messo in contatto da ormai un paio di anni l’ospedale del cuore Pasquinucci, e a seguire l’associazione Un Cuore un Mondo, con la onlus ‘Una voce per Padre Pio’ attraverso il progetto ‘Cuori ribelli’. Nathan si sta riprendendo e fra qualche settimana potrà rientrare in Camerun. Il recupero deve essere totale, compresa la fisioterapia, perché i livelli assistenziali e di controllo sanitario nel paese africano non assicurano le stesse garanzie di un’eccellenza del ‘Pasquinucci’. La onlus ‘Una voce per Padre Pio’ ringrazia attraverso i propri canali social il dottor Vitali Pak, la Fondazione Monasterio e l’associazione Un Cuore Un Mondo Massa. La collaborazione fra queste realtà ha permesso, solo nel 2023, di salvare quasi 10 bambini e la missione continua ancora: i piccoli con gravi problemi di cuore dal Camerun e dalla Costa d’Avorio arrivano nelle braccia degli ‘eroi’ dell’Opa di Massa.