Humanity 1 attesa in porto. Sbarcheranno 195 persone

di Daniele Rosi

Atteso per lunedì intorno alle 15 l’arrivo della Humanity One al porto di Marina. Un viaggio che non si preannuncia facile a causa delle difficile condizioni meteo che potrebbero condizionare la navigazione. La stessa ong Sos humanity sui profili social sta chiedendo alle autorità italiane un porto vicino per evitare difficili condizioni in mare aperto. "Il porto assegnato di Marina è distante – scrivono dalla ong – e da sabato potrebbero esserci tempeste con venti fino a 67 chilometri orari e onde di tre metri. Le nostre richieste per un porto più vicino sono state finora respinte. Esortiamo le autorità per un porto sicuro vicino, come richiesto dal diritto marittimo". Meteo permettendo la nave dovrebbe dunque arrivare sotto le Apuane con a bordo 195 persone, soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo meridionale. Per la Humanity One sarà la terza volta nel porto di Marina, dopo che vi era approdata il 3 febbraio e il 20 maggio. Tenendo conto degli arrivi totali delle navi di soccorso a Marina, considerato il primo sbarco di inizio 2023, quello di lunedì sarà il quindicesimo per lo scalo apuano. Un dato che rende il porto uno dei più attivi a livello nazionale per l’accoglienza. Con i 195 migranti in arrivo il numero totale delle persone sbarcate, da quando il porto è stato dichiarato ‘porto sicuro’, sale a 2004 persone.

La prima nave ad arrivare fu il 30 gennaio 2023 la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone, seguita il 19 aprile e il 5 giugno 2023 dalla Life Support di Emergency, rispettivamente con 55 e 29 migranti, poi il 7 e il 19 luglio 2023 la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata la volta della Open Arms il 22 agosto con 196 migranti e il 4 ottobre con 176, mentre il 22 novembre è tornata la Life Support con sole 21 persone e con l’ultima del 2023, il 28 dicembre, con la Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119. Il 2024 si è aperto il 3 febbraio con la Humanity one con 64 persone mentre il 20 marzo ha fatto ritorno la Geo Barents da cui sono sbarcati 249 migranti. Il 20 maggio è tornata la Humanity one con 70 persone e ancora, la scorsa estate, per due volte la Ocean viking: il 12 giugno con 64 e il 13 luglio con 261 persone. Sono passati poco più di quattro mesi dall’ultimo sbarco. Si tratta del lasso di tempo più largo tra uno sbarco e l’altro da quando nel 2023 il porto di Marina fu dichiarato sicuro.