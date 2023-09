’Humanitas’. Gran finale della mostra

Si conclude oggi negli spazi espositivi di ’Civico5’ in via Pellegrino Rossi 5 a Carrara, la collettiva di pittura, scultura e fotografia ’Humanitas’, promossa dall’associazione culturale "Carrara un Museo a Cielo Aperto" presieduta da Massimo Susini (nella foto al centro). La mostra, curata da Luciana Bertaccini, è stata inaugurata il 7 settembre con la presentazione del critico d’arte Davide Pugnana e ospita opere di Claudio Palandrani, Fabio Castagna, Gloria Rustighi, Luciana Bertaccini, Luisa Bellini, Mafalda Pegollo, Massimo Susini, Nino Veronica, Paolo Zavanella, Pier Luigi Zonder, Sandra Radicchi, Sara Andrea Antonaci. Con ingresso libero, la mostra si conclude oggi dalle 17 alle 21 con un incontro alla presenza degli artisti. Prossima esposizione in programma, la collettiva di pittura e scultura ’Scintille d’arte’ dal 22 al 30 settembre. L’associazione ’Carrara un museo a cielo aperto’ è nata nel 2018 con l’intento di diffondere l’arte della fotografia tramite corsi di livello base e avanzato, workshop tematici, mostre fotografiche e corsi all’aperto per valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico di Carrara. Successivamente Massimo Susini e Paolo Zavanella hanno dato vita ad un centro multifunzionale che, oltre a mettere a disposizione i propri spazi per eventi espositivi di fotografia, pittura e scultura, organizza annualmente corsi e laboratori sulle arti visive, ma anche corsi di letteratura, lingue straniere e visite guidate a mostre, ampliando l’offerta culturale in campo artistico- letterario anche grazie alla stretta collaborazione con Davide Pugnana. A ottobre partiranno i nuovi corsi: video making con device digitali, pittura, fotografia, lingua spagnola.