’Home sweet book’: tre minuti di tempo per raccontare un libro

’Home Sweet Book’: tre minuti per raccontare un libro. È un progetto di Maurizio Bonugli dedicato alla cura, al recupero e alla diffusione del libro e della lettura. "Metto a disposizione uno spazio e del tempo – spiega – e sta funzionando. Un progetto che ha avuto un inizio ma che non vede un termine di scadenza perché andrà avanti finchè ci saranno persone disposte a raccontare, a prendersi tre minuti di tempo, per comunicare la bellezza del libro e della lettura. Hanno già preso parte a questa originale idea lo stesso Bonugli, con la sua ultima raccolta di poesie ’A ben vedere’, e a seguire Luca Orrico, Selenia Erye, Sara Tognini, Stefano Bessi Carloni, Maria Grazia Cattani, Silvana Cannoni, Massimo Norti, Piera De Angeli, Sonia Cardini, Gabriele De Mori e Angela Maria Fruzzetti.

Il video va in rete la domenica, sul profilo Facebook di Bonugli, con tre minuti da ascoltare e da condividere con autori che presentano un proprio libro o con persone che vogliono raccontare un libro che a loro è piaciuto. In questa era ipertecnologica, dove anche l’oggetto libro sta perdendo il suo fascino, Maurizio Bonugli si affida alla tecnologia ma con uno scopo diverso: recuperare l’importanza della lettura e il libro come oggetto.

A chi è rivolto ’Home Sweet Book’? "A tutti coloro che hanno voglia di raccontare un libro – spiega Bonugli – che sia un saggio, un romanzo, un libro di fiabe, di racconti o di poesie non fa differenza. Tre minuti a disposizione per vedere l’effetto che fa perché come ha detto Daniel Pennac ’un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso’. E la risposta non manca". Per informazioni 347 0375404 o su Messenger, oppure alla mail [email protected].