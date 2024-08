Una serata sotto le stelle alla Filanda di Aulla, davanti al palco di via Cerri, per ascoltare la musica del gruppo lunigianese “Ho perso l’Hammond”. L’appuntamento è per oggi quando, dalle 19, saranno cotti e distribuiti panigacci e salumi per tutti in collaborazione con la pizzeria “Pusigno” di Fulvio Cioli Panigacci e salumi. Nell’area dell’evento l’esposizione di moto e auto storiche curata dal Vespa Club Aulla che sarà presente assieme ad altri appassionati di motori. E alle 21 si accendono i microfoni per il concerto del gruppo “Ho perso l’Hammond“ che porterà gli ascoltatori in un viaggio nella storia della musica.