Guglielmi Commedia dialettale da applausi

Metti un marito scomparso prematuramente e un mascalzone interessato a ’far cassa’ per andare a giocare ai cavalli. Shakera il tutto e, con la complicità di San Pietro e San Vitale, il gioco è fatto: 7 giorni di ritorno sulla Terra, a Massa, per cercare di salvare la vedova da un disastro economico. E’ il succo dello spettacolo dialettale andato in scena al teatro Guglielmi da giovedì a sabato scorso: un grande successo per l’associazione Teatro Città di Massa che ha portato in scena “Anche i angeli i magnene... i taghjarìn!!!”, all’interno della rassegna dialettale patrocinata dall’assessorato alla cultura. Nella serata di venerdì in prima fila anche il sindaco Francesco Persiani, il vice Andrea Cella e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

Il testo originale è dell’autrice fiorentina Antonella Zucchini (“Missione da ‘i Paradiso”), tradotto e riadattato dallo staff dell’associazione. Sul palco una compagnia numerosa ha condiviso un’esperienza gioiosa e di grande soddisfazione sia per i veterani che per i debuttanti. "La regia – dice Filippo Badiali – è stata molto impegnativa e ha rappresentato una sfida soprattutto per rendere credibile la presenza in scena dello spirito del defunto". Antonella Zucchini ritiene che "passione ed entusiasmo degli attori allarghino il cuore". Dopo aver visto lo spettacolo ha ribadito che "si percepiscono l’affiatamento e la coesione del gruppo, elementi che hanno permesso, nei 5 mesi di faticose prove, di divertirsi e far poi divertire il pubblico". Nel numeroso cast figurano Maria Rosa Cavazzuti, Vasco Lari, Stefania Buffa, Daniela Fazzi, Luciano Pelliccia, Filippo Badiali, Federico Massa, Martina Grassi, Stefano Bellé, Fabio Grassi, Federica Cattani, Floriana “Bambi” Albertini, Barbara Bugliani, Sara Tongiani Pucci, Monia Della Pina e i giovanissimi Nicolò Barbato e Edoardo Baccei.

I.C.C.