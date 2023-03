Guerra ai furbetti della strada Previste multe per oltre 2 milioni

CARRARA

Automobilisti state in guardia: il Comune prevede di incassare multe per 2 milioni e 370mila euro. Questa la cifra stimata e inserita nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 – 2025 alla voce entrate da contravvenzioni al codice della strada, e approvata con delibera di giunta del 14 marzo. Una cifra che il Comune pensa di incassare e che userà per pagare altre spese inerenti alla circolazione, come la cartellonistica, gli interventi di sicurezza stradale o ancora attrezzature per gli agenti di polizia municipale e impianti di videosorveglianza. Lo prevede l’articolo 142 del codice della strada, che impone ai Comuni una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni ai danni degli automobilisti.

Nello specifico i 2 milioni e 370 mila euro saranno così distribuiti: 211mila euro per interventi di segnaletica, 70mila per interventi di sicurezza, 5mila per attrezzature per gli agenti del comando della municipale, 30mila per gli impianti di videosorveglianza del territorio, 10mila per gli archivi informatici e le banche dati. E ancora: 48mila euro per foraggiare le spese degli automezzi della municipale, 7mila e 500 euro per pagare gli straordinari dei vigili, 100mila per gestire l’accertamento delle infrazioni e 2mila euro per potenziare il servizio di controllo. Previsti anche 218mila euro per la manutenzione ordinaria della viabilità, 213mila per interventi sulla pubblica illuminazione, 66mila per il fondo integrativo della polizia municipale, 25mila per aiutare i cittadini deboli, e 80mila per la manutenzione straordinari della viabilità.

Alessandra Poggi