Grande successo per le mascherine di Bonascola

Grande successo per il Carnevale di Bonascola che si è svolto nei giorni scorsi al centro commerciale La Perla. Una grande festa quest’anno ispirata e ‘all’isola che non c’è’ di Peter Pan. Hanno partecipato tanti bambini e adolescenti, ma anche genitori e nonni. Come sempre si è mascherato anche il parroco Leonardo Biancalani. Tanti giochi, le pentolacce, la musica con il dj Emil Benedini, la premiazione della mascherina più bella, e dolci e pizza per tutti. Il Carnevale è stato un successo anche grazie al sostegno della Fondazione Bordigoni, del centro commerciale La Perla Conad e di Nausica, che si è occupata di ripulire l’area da coriandoli e stelle filanti.

Nel corso della festa sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alle scuole, contraddistinti dai vari personaggi del mondo di Peter Pan. Hanno presentato il Carnevale gli studenti dell’indirizzo turistico del Barsanti Fiorillo di Marina di Carrara: Sergio Angarano, Giorgia Carrieri e Manuel. La festa è stata organizzata dal circolo Anspi della parrocchia della Madonna del Cavatore di Bonascola e dal gruppo di donne della Fondazione Ferruccio Bordigoni. Le scuole che hanno partecipato sono l’infanzia il Koala con le maestre Mirca Fruzzetti e Maira Giovannini, il liceo artistico Gentileschi con la classe terza indirizzo grafico guidata dal professor Mario dell’Amico e l’istituto Barsanti Fiorillo.

A rallegrare i presenti con tanta musica c’era invece la band ‘All In’, composta da Alessandro Del Sarto, Jordan, Lorenzo Matteucci, ‘Big Te’ Andrea Marcucci. La parte dei giochi è stata invece curata di Kumari Steckli. Protagonisti del Carnevale anche la formazione di musicisti ‘Bonascola Music Experience’ alla loro prima esibizione in pubblico. La formazione musicale che prova stabilmente all’oratorio di Bonascola è formata da Ginevra (13 anni), Vanessa (15), Marcel (18), Kumari (23). Non potevano mancare gli ospiti. La prima è stata la giovane artista Anastasia, dopo di lei sono arrivati i calciatori della Carrarese giovanile Simone Zanon, Emanuele Zueli e il mister Giuseppe Padovano.