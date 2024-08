gran finale

Chiusura col botto della rassegna dedicata all’Africa in piazza d’Armi. Il festival sarà accompagnato dalle esposizioni artigianali tipiche arrivate in occasione del Burkina Faso che variano dall’alta sartoria all’officina delle percussioni ad oggettistica varia. Stamani dalle 9 alle 10 laboratorio di danza per bambini, alle 11 percussioni per adulti. Alle 17.30 danza per adulti a cura di Awa Niekieme (nella foto) e Seydou Kienou. Alle 18,30 arriva l’ultima parte dei racconti di 4 giovani e la loro esperienza di viaggio, i loro sogni, accompagnati da Martina Morini, fotogiornalista, seguito da un “Racconto di Akbar“. Seydou Kienou e Braima Galissà invece dalle 21,30 porteranno il concerto“ Grande Madre Africa” al suono della kora in piazza.