Gragnola ritorna al Medioevo. Tre sere da vivere nel passato

Oggi la prima delle ‘Tre Sere nel Passato’ che ricreeranno l’atmosfera medievale nel suggestivo borgo di Gragnola facendo rivivere i fasti e le tradizioni tipiche dell’epoca in cui le Casate dei Malaspina e dei Bianchi d’Erberia erano gli incontrastati signori di quella parte di Lunigiana. Per tre giorni, da oggi a domenica, la borgata verrà divisa in cinque aree di spettacolo: Campo Sportivo, Accampamento dei Liguri Apuani, Ponte sul Fiume Lucido, Piazza San Nicola ed il Borgo. In queste aree si alterneranno spettacoli mozzafiato messi in scena da artisti giunti da tutta Italia, si alterneranno imponenti scenografie, giochi e animazioni, figuranti e tanto altro.

Un suggestivo viaggio nel tempo a partire dalle 18 di oggi. Ci sarà una sorpresa almeno ad ogni angolo, un laboratorio di ceramica in pianta fissa per grandi e piccini, oltre ai soliti immancabili espositori di artigianato e, ovviamente molti punti ristoro mentre al al campo sportivo la ristorazione “slow food”. Il programma di oggi al campo Sportivo alle 20 lo spettacolo di Falconeria di Alessandro Vicini poi si esibiranno gli Sbandieratori del Gruppo Storico di Fivizzano e alle 21,30 partirà il corteo dei figuranti e dei gruppi. All’Accampamento dei Liguri Apuani invece alle 21 "Sic Transit" teatro di strada , mano a mano e verticali con i ‘Nani Rossi’ prima degli sbandieratori fivizzanesi e alle 22,30 lo show “Equilibrio Instabile”: funambulismo su corda molle e giocoleria di Dario Cerrato e alle 23 Alessandro Vicini con i suoi falchi. Al Ponte Sul Fiume Lucido in programma alle 21 ‘Capitan Darius’, uno spettacolo di equilibrismo e giocoleria con l’artista Dario Cerrato; poi i Nani Rossi; l’esibizione di Pole Sport (Michele Palmerini); e alle 23 ‘Da quassù la Terra è Bellissima’, funambulismo su corda tesa con Dario, Buffa e Giulia Cammarota; poi danza aerea con Aereal Lunae. Nel borgo dalle 21 danza aerea. In Piazza San Nicola: dalle 20 teatro di strada, equilibrismo e giocoleria con il Duo Tormentina; ‘Carousel’, performance itinerante su trampoli del Teatro per caso; ‘Anumal fire’, show di fuoco di Faisca del Luz; lo spettacolo musicale itinerante degli Archimossi. Per informazioni: @treserenelpassato

Roberto Oligeri