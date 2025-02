Gli ’Uomini pesce’ di Wu Ming 1. Tra terra, acqua ed eventi estremi

Domani alle 16.30 ad Aulla all’interno de ‘Aulluvione’: rassegna di acque indisciplinate, ingiustizie climatiche e speranze, lo srittore Wu Ming 1 presenterà l’ultimo libro “Gli Uomini Pesce“ (Einaudi), accompagnato dalle letture di Jonathan Lazzini e gli interventi sonori di Massimiliano Furia. Wu Ming 1, pseudonimo di Roberto Bui, è uno scrittore e traduttore italiano - membro de Wu Ming e del precedente collettivo Luther Blissett - nella sua nuova opera propone un viaggio tra mito e realtà, mescolando vicende misteriose e denuncia sociale. Gli “Uomini Pesce“ è una vera e propria saga lunga cent’anni con il cuore nell’attualità: dalla guerra di liberazione dal nazifascismo nelle zone del Delta del Po, alle lotte per i diritti e per l’ambiente. Un romanzo maestoso dove la Storia è un tutt’uno con le vicende dei protagonisti, innervata dei loro amori, delle loro avventure, negli incubi e nei sogni più belli. Promuove l’iniziativa il circolo arci Agogo di Aulla che, già nel 2023, aveva ospitato il collettivo Wu Ming per la presentazione di Ufo 78, registrando un numero di presenze senza eguali.

"Siamo emozionati per il ritorno ad Aulla di Roberto Bui (Wu Ming1) – dicono soci e socie del circolo – E’ stato lo stesso Bui, venuto a conoscenza degli eventi alluvionali che avevano colpito il nostro territorio, a regalarci due anni fa il titolo della rassegna “Aulluvione”. Presentare “Gli Uomini Pesce“ è un’indispensabilità per noi, ci permette di parlare di terra e acqua, dei nostri territori, degli “eventi estremi“, del rapporto della comunità coi fiumi. Il libro è un invito accorato alla resistenza quotidiana, all’impegno collettivo per la costruzione di un futuro migliore, messaggio di cui abbiamo più che mai bisogno". L’evento, che vede la collaborazione del Comune di Aulla, avrà luogo in sala consiliare di palazzo comunale (piazza Gramsci). Per info contattare il circolo Arci Agogo al 339 7888705.