Gli studenti messi... alla prova Viaggio tra paure ed emozioni da Piero Angela a Oriana Fallaci

E’ iniziato l’esame di maturità, ieri la prima prova, quella del tema di italiano, con sette tracce a disposizione per i ragazzi tra cui due analisi del testo. Da Moravia, con un brano tratto da "Gli Indifferenti", a Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna" che fa parte della raccolta "La Terra impareggiabile", fino a una traccia sul libro-testamento di Piero Angela, passando da Oriana Fallaci e, oltre a questo, due temi di attualità. Prima grande prova da affrontare nella vita per gli oltre 536mila studenti italiani, l’esame di maturità che segna il percorso di ogni studente ed è un passaggio impegnativo e pieno di ansie e aspettative.

Un passaggio obbligatorio che costituisce simbolicamente un passo verso la vita da adulti, anche per i tanti ragazzi della nostra provincia. Nello specifico, i ragazzi del liceo scientifico Fermi di Massa si sono indirizzati principalmente sulla traccia di attualità tra timori e dubbi. Alessia Borzoni (scientifico) ha scelto la traccia c2 che trattava il tema dell’attesa.

"Non sono troppo contenta di come ho svolto il tema. Avrei preferito sviluppare una traccia in cui si prevedeva l’analisi del testo ma la proposta non mi ha convinto e quindi mi sono riversata sull’attualità. Mi spiace perché puntavo molto sulla prima prova dato che matematica è una incognita e fa sempre un po’ paura!" Dello stesso avviso Greta Cela (scientifico) che ha scelto la stessa traccia. "Purtroppo, penso sia andata male. Avrei voluto fare una traccia in cui si potevano affrontare le tematiche di un autore ma, purtroppo, durante l’anno non abbiamo approfondito né Moravia né Quasimodo". Soddisfatto invece si è detto lo studente Gianluca Bruschi "Secondo me le tracce erano tutte fattibili a parte quelli di letteratura perché quegli autori non li abbiamo trattati. Adesso il bello viene nella giornata di domani!".

Abbastanza soddisfatta anche Alice Marzario che ha scelto la traccia dell’attesa. "ho scelto questa traccia perché è quella che mi ha affascinata maggiormente, ero indecisa. In ballottaggio c’era anche quella su Oriana Fallaci e quella su Piero Angela ma alla fine ho preferito questa". E’ piaciuto il tema sull’idea di Nazione a Jacopo Rosa (5B tradizionale), mentre Filippo Alibani ha oprato per la traccia sull’attesa ed Emma Pierucci si è cimentata con Piero Angela (entrambi 5C tradizionale). Chi ha scelto la traccia che vedeva protagonista Oriana Fallaci è stata invece Camilla Vigliar, liceo classico Rossi: "Sono abbastanza soddisfatta perché penso di aver comunque detto tutto quello che potevo dire nel migliore dei modi. Ho trovato la traccia completa e stimolante e per questo l’ho scelta". Oggi la seconda prova scritta: avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.

Michele Scuto