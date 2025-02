Gli scatti di Serena Rossi selezionati da Mondadori

Quando l’arte si dà appuntamento con la cucina, ecco lo sbocciare di idee che avviluppano la cultura con variegate sensazioni. Una constatazione ben nota a Serena Rossi, affermata fotografa di Massa dove vive e lavora presso il Collephoto Studio. La sua serie fotografica ’Mother and nature’, realizzata da lei tra il 2023 /24 èstata infatti inserita nell’8° libro, edito da Mondadori, ’L’arte in cucina.Gli artisti incontrano gli chef’, ideato dal pittore Domenico Monteforte. Un’idea originale che vede unite creazioni gastronomiche d’alta cucina, con opere degli appassionati artisti protagonisti. Sono 5 le immagini pubblicate sull’opera, realizzate da Serena Rossi, attraverso le quali la maternità viene raccontata come un silenzioso fluire di vita e cambiamenti. Forza e delicatezza sono le parole chiave della ricerca che Sabrina Ramazzotti chef del Jimmy Lounge Restaurant di San Vincenzo ha saputo raccontare in ’Come un pittore’, piatto ispirato alla fotografia ’Connection 2’. "Osservare Sabrina al lavoro è veramente stato interessante - dice Serena Rossi - ne ho apprezzato molto la capacità di ricreare nel piatto le stesse sfumature della mia fotografia". Una collaborazione che ha dato vita a ’Origine. Mother and nature’ la prima personale della fotografa massese da poco esposta all’Ikonica Art Gallery di Milano, curata dall’esperta Giada Gasparotti. Il libro, è stato appena presentato da Atto, ristorante stellato del Magnifico chef Vito Mollica a Firenze ed è stato raccontato anche sulla rubrica del TG2 "Eat Parade".

Roberto Oligeri