Gli obiettivi e i progetti della casa di riposo

Un’ottima fine di 2023 e un 2024 nel quale ci aspettano tanti progetti coinvolgenti da realizzare. Tanti auguri a tutti gli operatori della rsa Regina Elena, agli ospiti e alle loro famiglie". Il consiglio d’amministrazione del Regina Elena inizia l’anno con un pensiero per coloro che vivono e portano avanti la struttura. Ringraziamo – dicono il presidente Fabrizio Pucci e le consigliere Lucia De Filippi e Maria Grazia Menichetti – gli operatori, gli ospiti e le loro famiglie con la speranza che sia un anno portatore di serenità con l’ impegno di lavorare tutti assieme per la realizzazione di progetti coinvolgenti. Siamo soddisfatti di come si è concluso il 2023 e di come, grazie all’impegno del Comune, del direttore Antonio Sconosciuto e delle organizzazioni sindacali sia stato possibile firmare i contratti di tutto il personale per il passaggio al contratto nazionale della sanità. Era un obiettivo che ci eravamo dati e siamo felici di averlo già raggiunto".