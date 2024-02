"Gli imprenditori invecchiano"

"Il calo delle imprese giovanili – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest analizzando i dati dell’Istituto di studi e ricerche (Isr) – mette in primo piano un tema più ampio e rilevante come quello demografico. Con un numero crescente di imprenditori che ’invecchiano’ e un numero insufficiente di giovani che li rimpiazzano, diventa sempre più evidente l’importanza di affrontare questa sfida in modo proattivo. Promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile è infatti fondamentale non solo per la vitalità economica dei territori, ma è anche una forza trainante per l’innovazione e l’adozione delle tecnologie digitali che stanno plasmando il futuro dell’economia".

"È quindi fondamentale – conclude Tamburini – adottare, ad ogni livello, iniziative che incentivino la partecipazione attiva dei giovani al mondo imprenditoriale, affinché possano garantire un futuro prospero e sostenibile per i nostri territori".