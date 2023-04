Gli esuberi della Imm nelle partecipate del Comune

Si lavora per ricollocare i tredici dipendenti della Imm nelle partecipate del Comune di Carrara evitando il rischio che vengano trasferiti in enti della Regione Toscana, socio di maggioranza. Trasferimenti necessari a seguito della profonda riorganizzazione societaria. Al lavoro Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e amministrazione comunale stanno tentando tutto il possibile tutto per evitare di allontanare i 13 dipendenti in esubero sui 22 totali di Imm. Adesso si aspetta l’ok della Regione, ma sembra già tutto deciso. L’impegno con i lavoratori era stato preso, ma per andare avanti era necessario formare il nuovo consiglio di amministrazione di Nausicaa. Adesso con tutti i cda al completo si potrà lavorare per ricollocare gli esuberi nelle partecipate del Comune, che vanno da Nausicaa a Gaia, da Erp a Cermec, anche se quest’ultimo come posti di lavoro sarebbe già a tappo. Intanto di pari passo si prosegue con il rilancio del complesso fieristico e con la vendita della palazzina amministrativa e del complesso della marmoteca. La ricollocazione dei tredici esuberi dovrebbe avvenire gennaio. La giunta di Serena Arrighi sta lavorando per salvaguardare i posti di lavoro, e la Regione considera il complesso fieristico strategico non solo per il territorio apuano ma per l’intera regione.