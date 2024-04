Gli azzurri affossano il Pontedera. Match complicato per i marmiferi. Miglior terza dei tre gironi della C

carrarese

2

pontedera

1

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli (80’ Palmieri), Schiavi (46’ Cerretelli), Cicconi (89’ Belloni); Panico (59’ Giannetti), Della Latta (59’ Morosini); Finotto. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Boli, Grassini, Capezzi, Capello. All. Calabro.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Gagliardi (56’ Peli) (62’ Lombardi), Espeche, Calvani; Cerretti (73’ Ambrosini), Guidi (73’ Ganz), Ignacchiti, Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp. Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano; assistenti Cassano di Saronno e Della Mea di Udine; quarto ufficiale D’Ambrosio Giordano di Collegno.

Marcatori: 44’ Cicconi (C), 45’ Zuelli (C), 67’ Ignacchiti (P).

Note: spettatori 2472 per un incasso di 8490 euro; angoli 4-4; ammoniti Gagliardi, Schiavi, Panico, Zanon.

CARRARA – Due prodezze balistiche, concentrate nell’ultimo minuto del primo tempo, hanno consentito alla Carrarese di risolvere un match che stava diventando complicato certificandosi come miglior terza dei tre gironi di serie C.

Gli azzurri hanno iniziato in maniera arrembante con un paio di veloci combinazioni in area che hanno messo in ambasce il Pontedera. In particolare un triangolo tra Cicconi e Panico, con palla restituita di tacco, ha messo il laterale comasco davanti alla porta ma il tiro è risultato centrale ed è stato respinto coi piedi da Vivoli.

Dopo i primi momenti di sbandamento il Pontedera, però, si è ripreso bene. La sua difesa a uomo è diventata più efficace e i padroni di casa si sono ritrovati un po’ imbrigliati dalle marcature dell’avversario. Col passare dei minuti i pisani sono usciti anche dal guscio. Prima timidamente, con un tiro velleitario di Selleri al 35’ finito abbondantemente sopra la trasversale, e poi molto più pericolosamente al 38’ con un colpo di testa di Calvani che la traversa, invece, l’ha centrata in pieno su cross pennellato da sinistra di Perretta.

Scampato il pericolo la Carrarese ha colpito al 44’ direttamente da corner grazie ad una parabola velenosa e tagliente di Cicconi. Il tempo di rimettere la palla al centro campo e Zuelli da almeno 25 metri di disatnza ha fatto partire un bolide che ha incocciato sulla traversa prima di insaccarsi di prepotenza in rete. Nella ripresa, col risultato ipotecato, mister Calabro si è subito preoccupato di preservare alcuni dei suoi uomini dando minutaggio ad altri.

Il Pontedera non ha avuto altra scelta che provare a riversarsi in avanti alla ricerca del gol che l’avrebbe rimesso in partita. Lo ha trovato alla prima occasione al 67’ con un rasoterra potente di Ignacchiti su preziosa sponda in area di Selleri. Nel quarto d’ora finale ai marmiferi è servita anche un po’ di sana difesa per portare a casa il risultato. Il Pontedera è andato al tiro all’86’ con Ganz ma è stato facile preda di Bleve. Dopo la Carrarese ha abbassato la saracinesca tenendo bene anche negli interminabili 7 minuti di recupero.

Gianluca Bondielli