Gli 80 anni dello storico allenatore

Taglia il traguardo degli 80 anni Diego Porta (nella foto). Una grande festa per un uomo simbolo, molto conosciuto e apprezzato sul territorio per le sue attività. In pensione da cinque anni, colleghi ed amici lo festeggiano con affetto e vicinanza ricordandone le glorie sportive e la serietà lavorativa.

Lunigianese doc, Diego Porta è nato e cresciuto ad Aulla, da quarantacinque anni abita con la moglie Carla nella frazione di Monti, nel Comune di Licciana Nardi. I figli, Massimo e Martina, vivono non distanti da loro. Molto conosciuto dalla comunità locale per il suo lungo impegno sportivo sia come calciatore che come allenatore, ha giocato dapprima nello Spezia, poi nel Como. Dopodiché, alla chiamata del Cagliari ha preferito lo stop per la famiglia. E così, per lungo tempo, ha collaborato con l’associazione sportiva dilettantistica del paese in cui vive, l’U.S. Monti.

Ha continuato per anni ad allenare i pulcini dello Spezia, poi i portieri della prima squadra fino all’avvento di Sergio Carpanesi, noto allenatore di calcio ed ex giocatore italiano che lo ha voluto come secondo. "Ha continuato per diversi anni con Carpanesi – raccontano i familiari – che Diego considera una grande persona e con il quale erano e sono come fratelli". Professionista Fideuram del gruppo San Paolo Imi, Diego si è fatto apprezzare dall’istituto bancario ricevendo vari riconoscimenti professionali.

M.C.