"Giusti un esempio. Faremo di tutto per dargli un premio"

Filippo Frugoli interviene in merito alla notizia che riguarda Lorenzo Giusti (nella foto), giovane agente di polizia, che fuori servizio ha salvato un uomo dal suicidio sul Ponte di Trieste. Da Frugoli (coordinatore regionale Lega Giovani Toscana e capogruppo Lega a Massa), arriva il plauso e ringraziamento: "A nome della Lega giovani voglio ringraziare Lorenzo, in primis perché con il suo coraggioso gesto ha salvato una vita e secondariamente perché dimostra quanti giovani capaci, volenterosi e maturi ci siano in Italia e in Toscana. Rappresenta la miglior risposta a chi dice che i giovani siano tutti scansafatiche o a chi passa le giornate a criticare i nostri agenti di polizia. Il suo gesto sia da esempio per tutti. Ci adopereremo per consegnargli un riconoscimento e per far sì che si parli del suo importante gesto".